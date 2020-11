Kinderen in lastige situatie geven leven laag cijfer: "Corona versterkt negatieve kant"

Het aantal Friezen tussen de 12 en 17 jaar dat de afgelopen week besmet is geraakt met het coronavirus, is meer dan verdubbeld vergeleken met een week eerder: van 47 naar 101. De groep is een steeds groter wordend deel van het totale aantal besmettingen in de provincie. 25 besmettingen zijn leerlingen van het Comenius Mariënburg in Leeuwarden.