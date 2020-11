CNV: 7 op de 10 thuiswerkers willen ook na de crisis thuiswerken

Na vijf weken afname is de afgelopen week weer een groei in het aantal coronabesmettingen te zien in Fryslân. De afgelopen zeven dagen zijn 722 besmettingen vastgesteld in onze provincie, tegenover 561 in de week ervoor.

Het RIVM heeft afgelopen week 17 stergevallen als gevolg van het coronavirus gemeld in onze provincie. Ook dat is veel meer dan de afgelopen weken.