Henk de Jong: "Als Giovanni op de goal af komt, gaat alles erin momenteel"

"We scoren op geweldige momenten", vertelt De Jong. Erik Schouten opende een paar minuten voor rust de score. "Dan weet je wel dat je het in de tweede helft heel lastig krijgt, want zij gaan dan pompen, pompen, pompen. Maar wij hebben toen heel volwassen gespeeld, geen enkel moment in paniek geraakt. Ze kregen af en toe wel een kans, maar dan staat Sonny (Stevens, red.) daar heel rustig."

De Graafschap begon dus opportunistisch aan de tweede helft, maar op een vervelend moment voor de thuisploeg maakte Giovanni Korte de 0-2. "Ik kijk er niet meer van op", zegt De Jong. "Een wereldgoal. Als Giovanni op de goal af komt, dan gaat alles erin momenteel. Dat is geen toeval, hij is er ontzettend goed mee bezig."

En nu dus een paar dagen vrij. Dat is ook nodig volgens De Jong. "Want daarna moeten we twee weken direct door. Je moet ook rust nemen. Dat is lastig voor een trainer, maar soms is rust de beste training."

Jacobs heeft er oog voor

"Ik keek naar Jamie (Jacobs, red.), want ik weet dat hij oog heeft voor dat soort balletjes", vertelt Korte over zijn goal. Jacobs stak Korte weg. "Ik sprintte, de aanname was goed. Ik kwam een beetje schuin voor de goal, dus ik chipte 'm erin. Het was een moeilijke hoek, maar hij zat er lekker in."

Giovanni Korte scoorde op een belangrijk moment: