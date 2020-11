GGD: verdubbeling in aantal tieners met corona, 25 besmettingen op een school

Er is ook een groei in het aantal 70-plussers dat besmet is met het virus. Het waren de afgelopen week 104, een week eerder waren het nog 69. Het aantal besmette bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen is toegenomen van 36 naar 65. Daarvan wonen er 29 in tehuizen in Súdwest-Fryslân.

Meer besmettingen en meer overlijdens

Ook in z'n geheel is er na vijf weken afname weer een groei in het aantal coronabesmettingen te zien in Fryslân. De afgelopen zeven dagen zijn 722 besmettingen vastgesteld in onze provincie, tegenover 561 in de week ervoor.

De piek in het aantal besmettingen van de tweede golf was voor Fryslân de tweede week van oktober. Daarna zakte het aantal besmettingen langzaamaan, tot deze week dus.

Ook het aantal sterfgevallen lag hoger dan anders. Het RIVM heeft afgelopen week 17 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus gemeld. Ook dat is veel meer dan de afgelopen weken.