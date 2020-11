SC Cambuur pakt koppositie in topper af van De Graafschap

Het duurde lang voordat de wedstrijd op De Vijverberg echt op gang kwam. Beide ploegen kregen wat kleine kansjes, maar echt dichtbij een treffer waren beide ploegen niet. De eerste grote kans was in de 38e minuut uiteindelijk voor Mitchel Paulissen. Hij kon na geduldig rondspelen van de Leeuwarders inschieten, maar doelman Rody de Boer had een antwoord op zijn schot in de hoek.

Net voor rust opende verdediger en aanvoerder Erik Schouten de score. Een corner van Cambuur bleef hangen in het strafschopgebied, waarna Schouten met een tergend langzaam schot de bal voorbij de verdedigers en keeper van De Graafschap kreeg.

Graafschap wordt sterker

In de tweede helft probeert De Graafschap op gelijke hoogte te komen, en de ploeg uit Doetinchem is in de fase na rust dan ook sterker dan de ploeg van Henk de Jong. Het zijn echter de Leeuwarders die in de 65 minuut de score verdubbelen. Jamie Jacobs stuurt dan Giovanni Korte weg en die faalt oog-in-oog met doelman De Boer niet. Het schot van de aanvaller belandt via een voet van een De Graafschap-verdediger precies over de keeper in het doel: 0-2.

De Graafschap probeerde het in de slotfase nog, op dezelfde manier als in de rest van de wedstrijd: met lange ballen. Maar de bal viel in de slotminuten, in tegenstelling tot veel andere wedstrijden van de 'Superboeren', niet meer goed. Daarmee ging de overwinning relatief eenvoudig naar Cambuur.

Koppositie

SC Cambuur gaat door de overwinning aan kop in de eerste divisie. De Leeuwarders hebben nu 28 punten uit twaalf wedstrijden. De Graafschap heeft evenveel punten, maar heeft een minder doelsaldo en een wedstrijd meer gespeeld. Almere City volgt op de derde plaats met 27 punten uit twaalf wedstrijden.