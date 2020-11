Duizenden euro's schade bij tennisclub Schatzenburg voor bescheiden buit: blikjes berenburg-cola

Ook op een frisse novemberavond wordt er volop getennist op de banen van de vereniging. Tennis is populair, want in tegenstelling tot veel teamsporten is tennis nog wel toegestaan in coronatijd. Ook onder de spelers is de ergernis over de inbraken groot. "Schandalig. Inbreken bij een sportvereniging is wel het laatste dat je in deze tijd moet doen", zegt Albert Lindeboom. Gerrit Doeland is er ook helemaal klaar mee. Hij wil de komende tijd 's avonds te hond op het sportpark uitlaten om zo mogelijk nieuwe inbrekers af te schrikken.