Achtkarspelen mist evenementen: verveling bij jongeren zorgt voor schade

"Het is zorgelijk", geeft Brouwer toe. "De jeugd kan geen kant op. Ze gaan naar buiten en het gedoe neemt toe. Dat is ernstiger dan andere jaren." Brouwer is er druk mee bezig, vertelt hij. Elke week praat hij twee keer met de politie en openbare orde. Hij kent de groepen waar het om gaat.

In Surhuisterveen gaat het de laatste tijd vaker verkeerd. "Maar het zijn geen Feanster groeperingen", zegt Brouwer. "Ze vinden elkaar nu in dat dorp. Woensdag was er nog een incident bij de Albert Heijn. Maar het kan zomaar zijn dat ze op moment in Buitenpost zijn. En het is een illusie om te denken dat het alleen mensen uit onze gemeente zijn: de één komt uit De Westereen, de ander uit Kollum. En dan zullen er ook sommigen zijn uit Surhuisterveen en Buitenpost."

Het belangrijkste is om zicht te hebben op de groepen, zegt Brouwer. "We moeten ons niet laten verrassen. We krijgen informatie van ondernemers, we spreken ouders aan. We zitten erbovenop. De komende week doen we een intensieve controle, ook vanwege het vuurwerk. Dat is verboden, maar het is gewoon voorhanden."

"Lang niet genoeg agenten"

Frans Hoekstra van Gemeente Belangen Achtkarspelen heeft met name zorg over de komende tijd. "We hebben hier lang niet genoeg agenten. Hoe moeten vier mensen heel Achtkarspelen beveiligen? De onkosten rijzen straks de pan uit."

"Niet al te moedeloos", antwoordde Brouwer. "We hebben hier vaste mensen voor onze eigen gemeente. En als het moet, kunnen we bijschakelen met de boa's uit Noardeast-Fryslân en Westerkwartier. We helpen elkaar. Als het in Dokkum uit de hand loopt, rijdt de handhaving een beetje naar het Noorden. Als het in Surhuisterveen uit de hand loopt, dan naar het Zuiden." Zolang de gemeente zicht houdt op de groepen, is het volgens Brouwer te doen.