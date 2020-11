Archief van juristenfamilie Beucker Andreae gevonden: "het toont echt wat over het leven in die tijd"

De Beucker Andreaes waren een invloedrijke familie, vertelt Wierda. "Het was een juristenfamilie, van oorsprong een patriciërsfamilie. Dat betekent dat ze niet van oorspronkelijke adel waren. Maar ze waren wel een belangrijke familie met aanzien. Ze waren bijvoorbeeld advocaten en één van hen is burgemeester van Leeuwarden geweest."

In de collectie zit een grote verscheidenheid aan zaken. "Ik ben van alles en nog wat tegengekomen", zegt Wierda. "Het waren mensen die naar school gingen, zo heb ik ook een oude, vergeelde foto van de Meisjes HBS in Leeuwarden, dat was niet voor iedereen weggelegd." Een familielid kreeg zelfs een uitnodiging voor een bal van de koninklijke familie.

Vrouwen

Opvallend was ook dat er veel stukken over de vrouwen bij zaten. "Vaak wordt er alleen naar de mannen gekeken. Maar in de dozen die ik gekregen heb zitten ook veel stukken over de vrouwen. Dat is eigenlijk wel bijzonder, die hebben ook allemaal dingen verzameld. Daarom denk ik dat dit voor bijvoorbeeld onderzoekers een mooie bron is, het toont echt wat over het leven in die tijd."

Wierda zal de stukken aan het Historisch Centrum Leeuwarden schenken.