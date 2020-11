Friese burgemeesters op één lijn: carbidschieten moet door kunnen gaan

De burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, zei donderdag dat het carbidschieten bij de jaarwisseling dit jaar wat hem betreft niet doorgaat. Maar de Friese burgemeester denken er anders over: "Het carbidschieten is belangrijk voor onze mensen en onze gemeente", zei Brouwer. "Dat heb ik al vaker aangegeven in het overleg in de Veiligheidsregio Fryslân en vandaag ook weer. We zijn er voor dat het doorgaat."

Brouwer praat in de eerste weken van december met de verschillende carbidploegen in de gemeente om afspraken te maken. "We laten on niet wegdrukken door gemeenten in andere provincies die het te gevaarlijk vinden. Je moet weten hoe je ermee om moet gaan, dan is het veilig."

Alles moet wel volgens de geldende regels, verduidelijkt Brouwer. "Dus een tent erbij of een bar, dat is niet aan de orde. Die gezelligheid kan dit jaar niet. Maar het schieten? Ja, zeker overdag."

Harkema

Ondanks de berichten van de burgemeester ziet het Carbidteam Harkema af van het carbidschieten dit jaar. Ze schrijven dat het coronavirus ze dit jaar tegenhoudt. Verder roepen ze andere mensen op om ook geen gebruik te maken van het weiland naast de ijsbaan om te carbidschieten.

Het landelijke Veiligheidsberaad praat maandag over het carbidschieten. Dan komt onder meer de vraag of er regels en richtlijnen voor moeten komen aan bod.