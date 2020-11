De strijd van Elly tegen alvleesklierkanker met hulp van arts Van Eijck

"Ik heb geluk gehad", zegt Elly. "Er waren geen uitzaaiingen en ik kon geopereerd worden." Bij die operatie is de tumor weggehaald en daarna volgde een halfjaar van chemokuren. Op de scan bleek dat de behandeling was aangeslagen. Er waren geen kankerplekken meer te zien.

Tegenvaller

De tegenvaller komt na een halfjaar: kleine plekjes op de longen en lever. Elly besluit dan contact te zoeken met professor Casper van Eijck in het Erasmusziekenhuis. "Ik had al wat over de man gelezen en over zijn onderzoek naar een behandeling."

Persoonlijke aandacht

"In het MCL werd me verteld dat er niets meer aan te doen was en daar wilde ik me niet bij neerleggen. Toen heb ik een mail gestuurd naar Casper en binnen een uur kwam er een antwoord. Ik vind het heel bijzonder dat zo'n drukbezette man zo'n persoonlijke aandacht heeft voor patiënten."

Sinds dat mailtje is Van Eick haar behandelend arts. De onderzoeken worden wel in het MCL gedaan en dan gaan de uitslagen naar het team van Van Eijck, die daarna met het MCL communiceert over de te nemen vervolgstappen.

In de animatie hieronder wordt op eenvoudige manier uitgelegd hoe de therapie die Van Eijck en zijn team ontwikkeld hebben, precies werkt: