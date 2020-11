Westereender (21) moet twee jaar de cel in voor oplichting

Hij deed zich voor als medewerkers van een deurwaarderskantoor en stuurde aanmaningen naar onschuldige mensen. Verder belde hij midden in de nacht mensen op. Soms werd hij bedreigend tegen deze mensen. Ook legde hij telefooncentrales van onder anderen ziekenhuizen en huisartsenposten lam door ze plat te bellen. Hij deed soms ook of of hij familie van ziekenhuismedewerkers ontvoerd had of hij zette conference calls op.

De Westereender verbleef meestal in het buitenland. Hij werd eind december opgepakt in Denemarken. Bij zijn detentie manipuleerde hij een psycholoog door net te doen alsof hij stoornissen had om zo een lagere gevangenisstraf te krijgen.

Al sinds zijn middelbare schooltijd is de man bezig met oplichting.

Hij moet zes gedupeerden 2100 euro schadevergoeding betalen en ook het geld dat hij verdiende met zijn criminele activiteiten, 28.000 euro, moet de Westereender terugbetalen. Volgens het Openbaar Ministerie is het aantal slachtoffers nog veel hoger.