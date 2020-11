Rijkswaterstaat Verkeersinformatie @RWSverkeersinfo

⛔️ | De #A32 richting Meppel is bij Heerenveen DICHT door een ongeluk. We gaan meerdere voertuigen bergen en daarna moet het wegdek worden schoongemaakt. Richting Zwolle? Vanaf knp. Heerenveen leiden we je om via de A7, A6 en N50 (📸: archief).