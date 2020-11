'Houd huisdieren zoveel mogelijk binnen tijdens vuurwerkprotest'

Dierenartsen van A7 Noord Dierenartsen in Drachten en Burgum roepen op om huisdieren zoveel mogelijk binnen te laten of te houden of buiten aan de lijn te voeren. Hondenschool Martine in Burgum waarschuwt op Facebook voor de stress die de acties bij de dieren zal opleveren. Dierenarts Marleen Snider van A7 Noord is er niet gerust op dat de protesten zonder stress bij dieren zullen verlopen.

"Waar ik vooral niet gerust op ben is het feit dat het op zo'n korte termijn wordt aangekondigd. Dus mensen kunnen zich er niet op voorbereiden en hun huisdieren ook niet."

"Vuurwerk verbieden"

Van sommige hondenbezitters mag vuurwerk helemaal wel verboden worden. De waterhond van Marjan Stork is doodsbang voor vuurwerk en steekt haar andere twee honden ook aan.

"Ik vind de protesten flauwekul. Laat ze het maar verbieden. Ik heb altijd veel kosten bij de dierenarts en de hond is dagenlang helemaal van de kaart."

Ramen en gordijnen dicht

Snider heeft wel een advies: "Doe ramen en gordijnen dicht, zet een muziekje aan, creëer een ontspannen sfeer. Als eigenaar kan je de stress versterken, dus let op je eigen gedrag. Stimuleer niet te veel het angstige gedrag en negeer paniek. Probeer je huisdier af te leiden met een spelletje of voeding."