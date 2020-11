Hoofdsponsor Cambuur staat open voor rol als projectontwikkelaar nieuw stadion

"Wij willen er alles aan doen om het nieuwe stadion mogelijk te maken. Zo hebben we vanaf het begin in de wedstrijd gezeten", zegt De Rouwe. "We staan ook zeker open om te onderzoeken of wij misschien als projectontwikkelaar een rol kunnen spelen. We hopen in elk geval op een oplossing, op wat voor manier dan ook."

Samenwerking met Van Wijnen?

Bouwbedrijf Van Wijnen, dat in de plannen van Wyckerveste het stadion zou bouwen, onderzoekt ook of het bedrijf een rol als projectontwikkelaar kan spelen. "Dat zijn allemaal dingen die we moeten onderzoeken. Het nieuws is natuurlijk nog vers, dus het is voor ons even kijken hoe een en ander nu verder gaat. Er zijn in ieder geval nog geen gesprekken gevoerd. Het is natuurlijk gisteravond pas bekend geworden."