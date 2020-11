Operaasje Fryske Flagge: Louise Groen is de Friese ambassadeur in Genève, Zwitserland

Genève is een redelijke afstand verwijderd van waar Louise vandaan komt, uit Peasens. "Het is wel anders. Het was even wennen, Peasens is natuurlijk een heel mooi dorp, maar hier kom je wel in een wereldstad. Het heeft een hele andere cultuur, heel veel culturen ook. Maar ik ben er nu wel redelijk aan gewend."

Toen Louise niet goed wist wat ze wilde studeren, heeft ze zich aangemeld op een website als au pair. "Er waren meerdere mensen die daarop reageerden, Uit Canada, Tokio, en ook één uit Genève. Die laatste had een piano in huis en dat speel ik als hobby. Dus toen ben ik hier maar heen gegaan." Had er een piano in Tokie gestaan, dan was ze misschien nu daar geweest. "Maar de afstand speelt natuurlijk ook mee. Normaliter, voor de corona, was je met anderhalf uur weer in Nederland."

Een ambassadeur in Zwitserland

Zo nu en dan voelt Louise de heimwee naar Fryslân. Ze voelt zich dan ook meer Fries dan Nederlander. "Ik vertel hier ook altijd aan iedereen, wanneer ze vragen waar ik vandaan kom, dat ik niet uit Nederland maar uit Fryslân kom. Dan leg ik uit dat we onze eigen taal hebben en dat alles er net een beetje anders aan toe gaat."

Je zou haar zelfs wel een Friese ambassadeur in Genève kunnen noemen. "Ze willen hier ook een keer fierljeppen. Dat heb ik ze al aangepraat." Helaas zijn er in Genève niet veel polsstokken te koop. Wat verder het platteland in kan er misschien nog wel eens over bergstroompjes heen worden geljept.

Geen piano, geen Louise

Wat betreft de toekomst, heeft ze nog geen duidelijke plannen. "Zoals het nu staat, blijf ik hier nog twee jaar, voor school en mijn werk. Daarna wil ik eigenlijk nog wel wat verder de wereld in. Misschien naar Indië, daar aan het werk gaan."

Hoe dat allemaal gaat komen, weet ze nog niet. Eigenlijk wil ze uiteindelijk ook wel terug naar Fryslân, ook al staat dat nu nog niet op de planning. Maar waar ze ook belandt, als haar werkgever geen piano heeft, dan komt ze niet.