27 besmettingen in Sneker woonzorgcentrum Frittemahof: "Je kan het bijna niet voorkomen"

"Het is ons lang gelukt om besmettingen met het coronavirus buiten de deur van Frittemahof te houden", schrijft zorgkoepel Patyna aan de naasten van de bewoners. "In de tweede coronagolf greep het virus echter genadeloos om zich heen."

Alle bewoners zitten momenteel in hun eigen appartement. Er wordt niet preventief getest, maar alleen als bewoners klachten hebben die kunnen duiden op het coronavirus.

"Je kan het bijna niet voorkomen", zegt Margreet de Graaf van de GGD. "Het is erg voor iedereen daar en de medewerkers, maar je moet je voorstellen dat sommige huizen gewoon mensen in een huiskamer hebben, dat kan ook niet anders. Dat kan je bijna geen afstand houden. Daar passen ze in zo'n huis goed op, maar als het eenmaal in zo'n huis is kan je het niet meer indammen."

Activiteitengroep was de bron

Het blijkt dat een activiteitengroep de bron was van het grote aantal besmettingen. "Vorige week vrijdag hadden we onze eerste bewoners die positief test, daarna hebben we de andere bewoners ook getest en toen bleek het grootste deel van de bewoners die daar te gast is positief test", zegt regiomanager Henk Hijlkema van Patyna.

Dat meerdere bewoners ziek werden, viel het personeel eerst niet op, vertelt Hijlkema. "Wat we in de tweede golf zien is dat mensen er minder ziek van lijken te worden. Dat maakte ook dat de mensen die op de groep aan het werk waren het niet in de gaten hadden."

Sluiting

Toen de besmettingen aan het licht kwamen, moest de hele locatie gesloten worden, zo zegt Hijlkema. "Toen was de sneeuwbal aan het rollen en moesten we er snel toe overgaan om de hele locatie te sluiten, omdat bewoners uit het hele huis er komen." Bewoners van Frittemahof mogen vooralsnog geen bezoek krijgen.

Besmette medewerkers

Ook elf medewerkers hebben het virus opgelopen, waardoor wel eens personele problemen kunnen ontstaan. "Het piept en kraakt natuurlijk verschrikkelijk. Wat we wel zien is dat er op moment dat er een uitbraak is, wordt er een enorme prestatie geleverd." Toch komt het eropaan voor de medewerkers, zegt Hijlkema. "Omdat je extra moet werken om zieke collega's te vervangen en omdat je voor de mensen die besmet zijn met allerlei persoonlijke beschermingsmiddelen aan het werk moet."