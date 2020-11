Drent wordt nieuwe directeur Stellingwarver Schrieversronte

Darwinkel is geboren in het noorden van Drenthe. Hij spreekt een ander soort Nedersaksisch dan het het Stellingwerfs, al lijkt het er wel veel op. De nieuwe functie betekent voor Darwinkel dat hij zich meer zal gaan verdiepen in het Stellingwerfs.

Engels

Net zoals het Fries wordt het Stellingwerfs ook minder vaak doorgegeven aan kinderen dan zeventig jaar geleden, vertelt Darwinkel. Een andere reden van de achteruitgang van de taal komt door de online-spelletjes die populair zijn bij kinderen, waar het één al Engels is wat de klok slaat. Darwinkel noemt bij wijze van voorbeeld dat kinderen niet meer zeggen 'ik moet stoppen', maar 'ik moet leave', naar het Engelse 'to leave' voor vertrekken.

Gelukkig zijn er nog ouders die hun kinderen wel in het Stellingwerfs of in een ander dialect opvoeden, zegt de toekomstige Schrieversrontedirecteur. Dat doet hij zelf ook. Hij spreekt Drents tegen zijn kinderen en zijn vrouw Nederlands.

Status

Jonge kinderen denken niet na over de status van een taal, is zijn ervaring. Het gaat er veel meer om hoeveel mensen om hen heen de taal spreken. Als Darwinkel alleen thuis is met zijn kinderen, spreken ze Drents terug, maar de volgende dag spreken ze net zo gemakkelijk Nederlands op de creche in Appelscha. Kinderen willen vooral begrepen worden, zegt hij.

Onderzoek

Darwinkel vindt het erg als een taal verdwijnt. Maar dan nog is een taalinstituut zoals de Stellingwarver Schrieversronte de moeite van het bestaan waard vanwege het onderzoek. Ook al zou niemand de taal meer spreken. Zo erg is het met het Stellingwerfs niet dat het met uitsterven bedreigd wordt, al moet je de ogen ook niet sluiten voor de cijfers die een daling van het aantal sprekers laten zien. Dat is ook zo in het Fries, aldus Darwinkel.