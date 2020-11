Gemeenten ruimen graven, in Metslawier verdwijnen er 200

De gemeente Noardeast-Fryslân laat de komende tijd 303 graven ruimen, zo meldt RTV NOF. De rechten daarvan zijn vervallen en de familie wil er niet meer voor betalen. Het gaat om kerkhoven in Metslawier, Ternaard , Burdaard en de begraafplaats aan het Damwâldsterreedsje in Dokkum. Sommige graven liggen er al sinds 1935 .

Binnenkort verdwijnen eerst de grafstenen en de dekplaten. Die worden twaalf weken bewaard, zegt Theo van der Horn van de gemeente Noardeast-Fryslân.

"Sommige familieleden willen geen grafrechten meer betalen, maar hebben wel belangstelling voor het monument. Dat kunnen ze dan in die twaalf weken kenbaar maken."

Later worden dan de restanten uit de graven overgebracht naar een verzamelgraf. Sommige graven zijn oud, andere dateren bijvoorbeeld uit de jaren '90.

De ruiming gaat niet volgens een strakke planning. Het gebeurt tussen het andere werk door. "Zo is een staand monument bijvoorbeeld gemakkelijker weg te halen dan een zware deksteen" , zegt Van der Horn.

De Fryske Marren

De gemeente De Fryske Marren wil ook overgaan tot het ruimen van graven. De gemeente deed ruim een week geleden een oproep aan rechthebbenden om zich te melden. Het gaat om ongeveer 2400 rechthebbenden. Er is een begin gemaakt met de graven in in de dorpen Akmarijp, Bantega en Snikzwaag. Op de grafstenen waarom het gaat, is informatie geplakt . De stickers blijven een jaar sitten.