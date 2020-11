128 besmettingen vastgesteld in Fryslân in de afgelopen 24 uur

De meeste besmettingen zijn vastgesteld in Súdwest-Fryslân, daar gaat het om 45 mensen. Daarna volgen Leeuwarden met 18 en Waadhoeke en De Fryske Marren met ieder 9 besmettingen. Er zijn drie mensen opgenomen in het ziekenhuis in Fryslân in de afgelopen 24 uur. Ook zijn er drie personen overleden: twee in Súdwest-Fryslân en één in Waadhoeke.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):