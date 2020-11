Geen Elfstedentocht, ook niet als er genoeg ijs ligt

De maatregel om 1,5 meter afstand van elkaar te houden geldt nog steeds. Pas als dat anders is, kan er volgens de vereniging een tocht worden gehouden. Het bestuur hoopt dat de situatie verbetert en dat er eind januari of begin februari toch iets mogelijk is. Dus een Elfstedentocht helemaal uitsluiten doet het bestuur niet. Als er voldoende ijs ligt en het met de geldende maatregelen mogelijk is, zegt het bestuur binnen 48 uur een Elfstedentocht te kunnen organiseren.

Wiebe Wieling, de voorzitter van De Friesche Alvestêden, zegt dat het bestuur niet een anderhalve-meter-uitvoering van de Elfstedentocht organiseert. "Als je kijkt naar de situatie van het virus, dan is de kans heel groot dat de tocht niet door gaat dit jaar. We zeggen wel, als het eind januari, februari, ander zou zijn, en het ijs ligt er, dan kunnen we dat in twee dagen organiseren. Het is niet helemaal uitgesloten, maar de kans wordt wel enorm klein."

Alternatieven van de baan

Er is ook gekeken naar alternatieven, bijvoorbeeld een Elfstedentocht voor alleen wedstrijdrijders of voor minder recreatieve schaatsers dan normaal. Maar volgens het bestuur is dat niet mogelijk en was daar ook niet genoeg draagvlak voor. Voor alle onderdelen is bekeken of ze georganiseerd kunnen worden binnen anderhalve meter. Voor ieder onderdeel zijn wel aanpassingen denkbaar, maar alles bij elkaar is dat niet mogelijk.

De vereniging vindt het bovendien onverantwoord om een evenement voor honderdduizenden mensen te organiseren. Ook zou een tocht extra druk op ziekenhuizen en medische ondersteuning kunnen leggen.