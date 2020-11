ROC Friese Poort over Cambuurstadion: "Onenigheid over prijs, miljoenen verschil"

Bij ROC Friese Poort zijn ze flink teleurgesteld over deze tegenslag. "Wij willen heel graag naar een nieuw stadion, want we zien een enorme meerwaarde voor onze studenten. Ze kunnen in zo'n omgeving praktijkervaring opdoen in bijvoorbeeld horeca, detailhandel en beveiliging. Maar wij moeten publiek geld uitgeven, en daar zitten grenzen aan. Die grenzen zijn in de voorstellen van de ontwikkelaar maximaal overschreden, en daar konden we niet mee akkoord gaan."

'We kunnen niet eeuwig wachten'

Meijerink verwijt zichzelf niets. "Met de kennis van nu had ik afgelopen jaren veel concreter afgesproken wat we verwachten voor welke prijs. Dat wel. Wij hebben hier heel veel tijd en energie ingestopt. Eigenlijk hadden we in 2020 al een nieuw gebouw nodig, maar elke keer hebben we gezegd dat we nog wilden en konden wachten. Maar dat kan niet eeuwig duren. Wij gaan hier nog een aantal maanden door in de verkenning met de partijen die het nog zien zitten, maar veel langer kunnen we ook niet wachten."