Tsjakadoea vroeg uitgeschakeld op EK judo

Tsjakadoea, die als vijfde was geplaats, was in de eerste ronde vrij. In zijn wedstrijd tegen Lesiuk kreeg hij in de eerste vijf minuten een straf voor passiviteit. Verder scoorde geen van beide judoka's, waardoor de wedstrijd naar een verlenging ging. Daarin kreeg Tsjakadoea nog twee straffen, waardoor hij de wedstrijd verloor.

Tsjakadoea wilde goud

De Leeuwarder was voor niets minder dan een gouden medaille afgereisd naar Tsjechië. Het was pas zijn tweede toernooi sinds de uitbraak van het coronavirus. Een paar weken geleden werd hij ook op de Grand Slam in Boedapast vroeg uitgeschakeld. "Ik moet het hebben van mijn ritme en daarvoor heb ik toernooien nodig, qua wedstrijdgevoel en scherpte", zei hij erover. "Het is goed dat dat voor het EK was. Ik voel me best wel goed."

Het EK was voor Tsjakadoea ook belangrijk met het oog op de Olympische Spelen. Op het EK zijn punten te verdienen, waarmee judoka's op de Spelen een makkelijkere loting krijgen.