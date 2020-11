GGD waarschuwt voor verkeerde coronatesten: 12 besmettingen zo ontstaan

Meer testcapaciteit

Intussen kan de GGD alle testaanvragen makkelijk aan, zei De Graaf. "We hebben nu tweemaal zoveel capaciteit dan nodig is. Maar we gaan gewoon door met opschalen, want die derde golf zal er toch wel komen."

Zo komt er in Fryslân in december een grote teststraat bij. Volgens De Graaf lopen de cijfers in Fryslân weer op. "We zien veel besmettingen in vriendengroepen en bij thuisfeestjes. Dat is nog steeds een gevaarlijke plek. In de huiskamer gaat het op zich wel goed, maar bij de deur gaat het mis. Bij het afscheid nemen, vaak met wat alcohol op, dan wordt er vaak geknuffeld."