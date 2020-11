Leeuwarden wil meewerken aan opvanglocatie voor 400 asielzoekers

Integratie en participatie

Bij het zoeken van een locatie is het belangrijk dat er openbaar vervoer op minder dan 500 meter afstand is, een winkelcentrum binnen twee kilometer en een middelbare school binnen vijf kilometer.

Het COA zoekt opvangplekken in gemeenten waar goede mogelijkheden zijn voor onder andere integratie en participatie.

Sneek als voorbeeld

Azc's krijgen steeds meer een open karakter, zegt de gemeente. Eerder gebeurde alles op het terrein van een azc, maar nu zijn de locaties steeds meer open. Leeuwarden kijkt daarbij naar Sneek als voorbeeld. Daar kunnen de bewoners taallessen volgen, er is een repaircafé en allerlei activiteiten in de werkplaats. In de Sneker bibliotheek is een expositieruimte voor azc-bewoners en een azc-voetbalploeg speelt tegen clubs uit Sneek. Daarnaast helpen azc-bewoners met schoonmaakacties in de wijk en doen ze vrijwilligerswerk in het verzorgingshuis.

Ervaring in Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden heeft in 2015 meegewerkt aan een acute noodopvang in Grou. Een jaar later was er plek voor 600 asielzoekers in het WTC in Leeuwarden.

Vorig jaar hebben Leeuwarden en het COA ook overlegd over een nieuwe noodopvang in het WTC. Dat ging vanwege het coronavirus niet door, maar een groot deel van de bevolking stond volgens het college wel open voor de komst van asielzoekers naar Leeuwarden. Daarbij waren er wel zorgen over onveilige situaties, maar de gemeente doet er alles aan om die gevoelens weg te nemen.