Druk op ziekenhuizen blijft hoog, ondanks afname besmettingen

Zowel de druk op de intensive care-bedden als op de verpleegafdelingen blijft hoog, ook al is het relatieve aantal besmettingen in Noord-Nederland het laagste. Het AZNN verwacht wel dat de situatie de komende tijd beter wordt. Dan kijken de ziekenhuizen ook weer naar het opschalen van de reguliere zorg.

Kritieke zorg - dat is zorg die binnen zes weken moet - hoeft op dit moment niet te worden uitgesteld, zegt het AZNN.

400 patiënten uit andere regio's

Zo'n 30 procent van de Nederlandse coronapatiënten die niet in de eigen regio kan worden behandeld, wordt naar ziekenhuizen in Fryslân, Groningen of Drenthe gebracht. Dat is meer dan in de andere regio's. In de tweede coronagolf hebben de ziekenhuizen in het Noorden tot nu toe 400 patiënten overgenomen uit andere regio's: 325 op verpleegafdelingen en 75 op de intensive care.