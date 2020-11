Joop Mulder Plak van Oerol voor talkshow naar kunstenaars Verwey en Muntslag

Een fysiek festival was dit jaar niet mogelijk en daarom heeft Oerol besloten de prijs te geven aan de makers die de connectie met het publiek hebben vormgegeven. "Zij zijn met ons in het diepe gesprongen in het zowel voor ons als voor henzelf nieuwe medium van online live televisie. Zij hebben zeer intensief samengewerkt met Erika Zeegers, de tolk gebarentaal op Het Imaginaire Eiland, en zijn samen met haar als team aan de slag gegaan om de talkshows toegankelijker te maken," zo heeft Oerol laten weten.