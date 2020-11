GGD waarschuwt voor verkeerde testen | Gezondheidsraad wil vaccin eerst voor ouderen en zieken

Bij zwembad De Wetterstins in Burgum zijn ze blij, want ze mogen weer open. Mensen konden woensdag al reserveren en het was meteen druk met telefoontjes. "Het is top om weer open te zijn. Voor ons als personeel, maar ook voor de klanten. Vooral omdat we de sluiting deze keer niet echt zagen aankomen. Dus dan is het extra mooi dat we weer open mogen en dat er geen verlenging komt," zegt zweminstructeur Henny Bouius.