Coronanieuws van 19 november: 128 nieuwe besmettingen, 3 doden | 'Restaurants mogelijk half december open'

Door verkeerde tests te gebruiken, is bij een bedrijf een corona-uitbraak ontstaan, dat zegt Margreet de Graaf van de GGD. "Een bedrijf ergens in Nederland heeft heel erg zijn best gedaan en sneltesten voor het personeel ingekocht, maar dat waren de verkeerde testen. Dat betekent dat besmette medewerkers gewoon aan het werk waren."

"We brengen nu alle commerciële partijen in kaart en geven het aan de inspectie door als we denken dat het niet goed gaat." De testen van de GGD zijn beter dan de commerciële alternatieven, zegt De Graaf, en dat zorgt soms voor andere uitslagen. "Als mensen bij ons hertesten valt een kwart van de uitslagen anders uit."

Grote capaciteit

Het is vooralsnog niet nodig om bij commerciële partijen te testen, omdat de GGD meer dan genoeg capaciteit heeft. "Het gaat heel goed, we hebben eigenlijk veel te veel", lacht De Graaf. "Dat doen we met opzet, want we verwachten nog wel een piek. Op moment kunnen we 2400 mensen testen, er zijn dagelijks nu zo'n 1400 mensen die dat doen. Als de nieuwe testlocaties op zijn, komt de capaciteit op vijfduizend."

Aantal besmettingen

Het aantal besmettingen in Fryslân liep de afgelopen dagen weer wat op, maar dat zorgt niet meteen voor zorgen bij de GGD. "Je moet het altijd in de gaten houden, maar we gaan er nu nog vanuit dat het om een piek in een neergaande trend gaat."