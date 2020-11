Zwembad De Wetterstins in Burgum opgetogen: "Top dat we weer kunnen openen"

Er stonden donderdagochtend vroeg al mensen in de rij voor het zwembad. "We hadden natuurlijk twee weken geen bezoekers. Maar daarvoor hadden we maximaal twaalf per halfuur. Dus het komt nu weer wat op gang," zegt Bouius.

Hectische dagen

Hij vertelt dat de maatregel om de zwembaden te sluiten wel als een verrassing kwam. Eerder dit jaar moesten ze ook dicht, maar toen zagen ze het wel aankomen. Nu zorgde het ook voor verwarring. "Eest leek het er op dat de zwemlessen wel doorgingen, daarna mocht het weer niet. Toen kregen we veel reacties en vragen. Het moeilijke is dat wij het antwoord niet kunnen geven, wij bepalen de regels niet. Dus die dagen waren hectisch, met name de communicatie naar buiten toe."

Naast het zwembad ligt een sporthal, en daar mochten kinderen nog wel sporten. "Dat is wel frustrerend: 50 meter verderop zijn de basisschoolkinderen aan het sporten in de sporthal. De scholen die langskomen en anders schoolzwemmen zouden hebben, zeggen ook: waarom is dit? Hoe kan dit nu? Maar ik denk dat ze nu weer blij zijn."

Onderhoud

Het personeel heeft de afgelopen weken gebruikt om extra te poetsen en de machinekamer op orde te brengen. "Toen bekend werd dat we dicht moesten hebben we meteen een bijeenkomst gehad. We hebben het lesplan doorgenomen om elkaar scherp te houden en we hebben in de tussentijd onderhoud verricht. Maar dat houdt op een gegeven moment ook op. Je wilt gewoon aan het bad staan en lesgeven. Schoonmaken hoort erbij, maar dat wil je geen twee weken lang doen," zegt Bouius.