Julianalaan in Leeuwarden worstelt met verkeersoverlast

Op het open podium waren verschillende insprekers. Eén partij was het wijkpanel Huizum-West, waar Jan Keizer van is. Hij zegt over de kwestie: "De overlast is heel groot. Mensen hebben last van het lawaai van auto's, roet en fijnstof. En de enorme drukte. Buiten het weekend gaan er op een dag 23- tot 26.000 auto's en 1.000 vrachtwagens langs."

Er was nog wel wat discussie over het aantal voertuigen. "Er zitten verschillen tussen onze cijfers en die van de gemeente. Dat komt met name omdat de gemeente het gemiddelde berekent over zeven dagen. Dus met de zaterdag en zondag erbij, als er minder wordt gereden. Maar het is het ergste op de werkdagen."

Zoeken naar een oplossing

Keizer hoopt dat de gemeente naar het wijkpanel wil luisteren. "Er waren vijf insprekers, wij hebben ook ons verhaal gedaan. Er zijn vragen gesteld door partijen. Je zou het vrachtverkeer er met borden uit kunnen weren, of je zou er een 30 kilometer-weg van kunnen maken. Dan gaan mensen eerder over de Haak om Leeuwarden rijden." Het wijkpanel is ook nog bezig met een rechtszaak tegen het afsluiten van de Hendrik Algrawei. "Dat heeft direct te maken met de Julianalaan. We hebben een beroep aangetekend bij de Raad van State. Die hadden in juni een uitspraak kunnen doen, maar wij willen nog gehoord worden. Dus we wachten nog op een oproep om ons verhaal te doen."