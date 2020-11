Nynke Laverman wil met 'Plant' een spiegel voorhouden

Uitspreken

Het nieuwe album is ontstaan vanuit haar zorgen over de crises in de wereld. Zoals de klimaatveranderingen en de problemen met de biodiversiteit. "We zien nu wat er op ons af komt. Het verlamt ook, want het is heel groot. We moeten ons afvragen hoe we de dingen doen en hoe de dingen anders kunnen." Laverman hoopt dat mensen in een moment van rust hier goed over nadenken en er dan wat mee doen. Dat doet zij zelf ook.

"Zo heb ik bijvoorbeeld al mijn kleine dagelijkse dingen tegen het licht gehouden. Heb ik al die spullen die ik automatisch altijd koop echt wel nodig? En moet ik al dat plastic gebruiken? Het is heel leuk om op zo'n zorgvuldige manier bezig te zijn: het geeft voldoening." Ze weet heel goed dat ze hiermee de wereld niet zal redden. "Het gaat om het ontwikkelen van een andere denkwijze en dit weer door te geven."

Fries én Engels

Opvallend is dat Laverman veel zachter zingt dan anders. "Je zou misschien denken dat je luid moet zingen om je goed te kunnen uitspreken. Maar des te meer ik dat deed, des te minder sterk het werd." Ze denkt dat deze manier van zingen misschien juist wel een antwoord is op wat ons te wachten staat. "Er komen grote problemen op ons af en in het debat schreeuwen mensen over elkaar heen. Het zacht zingen is een tegenreactie. Het is nogal wat, wat er op ons af komt, misschien moeten we het antwoord in stilte zoeken om er zo goed over te kunnen nadenken."

De zoektocht naar het sterk uitspreken brengt Laverman bij de Engelse taal. "Ik zong altijd helemaal in het Fries, maar op mijn nieuwe album is het half om half." Het eerste Engelstalige nummer is een paar maanden geleden al uitgebracht: Your Ancestor. Hierin spreekt ze haar achter-achter-achterkleinkinderen toe en biedt ze haar excuses aan voor wat wij als mensen allemaal veroorzaakt hebben.

Slow release

Op vrijdag komt een nieuw nummer van het album naar buiten dat Engels: Tree tree. Het is een albumrelease in coronastijl. Iedere maand komt er een nieuw nummer naar buiten in combinatie met een podcast waarin Laverman verschillende mensen intervieuwt die haar hebben geïnspireerd. De eerste is met ecoloog en filosoof Matthijs Schouten. De slow release werkt toe naar oktober 2021. Dan gaat haar multidisciplinaire voorstelling Plant in première. Dat zou eerst dit jaar zijn, maar dat is vanwege het coronavirus een jaar verplaatst.