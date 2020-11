PvdA en PAL GroenLinks Leeuwarden: 'Huishoudelijke hulp alleen voor laagste inkomens'

Dat kunnen ze doen omdat er sinds afgelopen jaar niet meer gekeken wordt naar je salaris als je gemeentelijke steun aanvraagt voor huishoudelijke hulp. En daar gaat het mis, zegt raadslid Femke Molenaar van PAL GroenLinks: "De beperkte beschikbare middelen voor huishoudelijke ondersteuning moeten door gemeenten ingezet kunnen worden voor de meest kwetsbare groepen, niet zoals nu gebeurt als extraatje voor mensen die het niet nodig hebben."

Proefproces

Volgens Molenaar zou Leeuwarden het voorbeeld van de gemeente Krimpen aan den IJssel moeten volgen. "Daar is besloten deze overheidsregel niet langer uit te voeren." Inwoners krijgen daar alleen financiële steun voor huishoudelijke hulp als uit hun inkomen blijkt dat ze dat zelf niet kunnen betalen. Op deze manier hoopt Krimen aan den IJssel een proefproces uit te lokke.

"Wij overwegen om ook in Leeuwarden de knuppel in het hoenderhok te gooien", schrijven PvdA en PAL GroenLinks in een soort manifest. Ze hopen dat ze steun krijgen van andere partijen.