Minimaal halfjaar vertraging voor bouw nieuw Cambuurstadion: "Een bittere pil"

Wyckerveste zei de business case niet rond te kunnen krijgen, wat inhoudt dat ze er te weinig geld uit kunnen halen. "We hadden gehoopt de fase van tegenslagen wel voorbij te zijn", vertelt Van den Belt. Het project heeft eerder heel veel tegenslagen gehad.

Dit is een nieuw hoofdstuk in de stadionsoap van de Leeuwarders. Volgens Van den Belt is het niet zo dat het stadion er helemaal niet komt: "We moeten rekening houden met uitstel. Afstel? Nee, dat denk ik niet. Ik heb er vertrouwen in dat het uitstel is."

Minimaal een halfjaar verder

Woensdag hebben de verschillende partijen met elkaar om tafel gezeten om te kijken naar oplossingen. Zeker is dat het tijd zal kosten. "Ik proefde veel energie om de schouders eronder te zetten, maar je bent wel minimaal een halfjaar verder", aldus Van den Belt. Het betekent dat Cambuur bij de start van het seizoen 2022/2023, wanneer het in het nieuwe stadion wilde spelen, nog gewoon aan het Cambuurplein speelt.

De komende tijd zullen de betrokken partijen kijken naar oplossingen om ervoor te zorgen dat het project toch weer rendabel wordt voor een projectontwikkelaar om erin te stappen. Mogelijk dat de gemeenteraad dan ook weer betrokken wordt bij de plannen. De raad van Leeuwarden heeft toestemming gegeven voor deze business case, maar zal bij wijzigingen daarvan weer aan zet zijn.