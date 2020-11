KwadrantGroep haalt stofkam door vrijwilligersbestand

Er wordt hierbij gekeken naar de taken van de vrijwilligers. Schuringa: "Het kan ook voorkomen dat in een gesprek blijkt dat de taken die iemand van oudsher deed om allerlei redenen misschien beter overgenomen kunnen worden door iemand anders, dan gaan wij in gesprek met de vrijwilliger of ze die taken nog bij ons kunnen uitvoeren. Die gesprekken die wij nu voeren met vrijwilligers gaan met name, om te kijken wat voor waardevol werk er binnen Berchhiem wordt gedaan. Daar willen we meer zicht op krijgen."

Er zal dus afscheid worden genomen van sommige vrijwilligers. "Dat hoeft niet te betekenen dat ze niet meer welkom zijn. Ze kunnen in principe altijd langskomen om wat te doen, kennis te maken of koffie te drinken, of weet ik veel wat, maar niet meer als vrijwilliger", geeft Schuringa aan.