EK judo is voor Tornike Tsjakadoea alleen geslaagd met gouden medaille

Natuurlijk kan ook de judowereld niet om het coronavirus heen. Sterker nog: deze week werd duidelijk dat judoka Henk Grol positief getest is. Hij traint met de Nederlandse ploeg en daar zit Tsjakadoea ook bij. "We trainen allemaal in één hal. Je merkt wel dat het steeds dichterbij komt. Ik heb geen contact met Henk Grol, maar de zwaardere gasten trainen wel volop met Henk. Dat is wel een risico."

Twintig keer getest

Tsjakadoea is de laatste tijd al een keer of twintig getest. Voor het EK is hij in Nederland getest, in Praag wordt hij opnieuw getest en dat zal als hij terugkomt in Nederland weer gebeuren.

Er is in Praag ook amper bewegingsvrijheid voor de judoka's. "Je mag niet uit je kamer, alleen als je een luchtje wilt scheppen buiten of naar de hal gaat. Je mag niet naar de lobby. Daar moet je ook weer op anticiperen. Je moet je eigen voeding en drinken regelen en meenemen, want je kan daar niet naar de supermarkt of een restaurant gaan. Dat is wel even wennen. Het is een andere manier van naar een wedstrijd toe leven."