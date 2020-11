Tjalk De Goede Verwachting kan na twee jaar bijna te water

Het schip was als woonboot ingericht en moest dus helemaal over de kop. Zo'n groot project kan veel geld kosten, maar Romke heeft daar wat op gevonden: "Van tweedehands spullen kun je ook mooie dingen maken. Dus ik heb op internet vloeren gekocht, waar ik de wanden mee heb bespijkerd", vertelt hij.

De vader van Romke was gelijk helemaal gek van het project. "Het is super, het mooiste wat er is. Ik had het zelf ook wel gewild, ik zat zo'n twintig jaar in de chartervaart en heb zelf ook wel een tjalk gehad. Dan is het mooi dat je zoon het ook goed", zegt Piet Blaauw.

Jaloers

Romke zijn zus Hylkje is "stikjaloers" op haar broer: "Ik wil het ook wel, maar hij kreeg de kans. Dus dan help je ook mee. Ik heb geholpen met veel verfwerk en met het lakken en schuren. Ik ben opgegroeid op het charterschip van onze vader en moeder, dus het varen zit er wel in."

De tjalk zal volgende week zaterdag in Stavoren te water worden gelaten.