SC Heerenveen-vrouwen proberen met belactie groot aantal kleinere sponsoren te krijgen

"Het valt niet mee. Veel bedrijven hebben het zelf ook zwaar. Grote sponsoren zoeken is lastig, Wij dachten: als we nu veel kleine zoeken, brengt ons dat misschien verder. Vandaag zijn we begonnen met bellen in Heerenveen en omgeving. We zitten in Noord-Nederland, dus er zijn nog veel meer kansen. "

Dinsdag kwam ook al in het nieuws dat bij de club SC Heerenveen tien banen verdwijnen.