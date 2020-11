GGD maakt zich zorgen over relatief hoog aantal coronabesmettingen

Dinsdag werden er nog 102 coronabesmettingen gemeld in Fryslân, veertien minder dan woensdag. Het aantal besmettingen blijft hier relatief hoog en ze zijn verspreid over de hele provincie. "We zagen natuurlijk een hele snelle daling, maar we zien nu dat dat wat achterblijft en zelfs wat omhoog gaat", zegt Hofstra.

Het is volgens hem belangrijk om niet van dag tot dag naar de cijfers te kijken, maar naar de lange termijn. "Maar toch is dit zorgelijk. Aangezien we nu een tijdelijke gedeeltelijke lockdown hebben, willen we dit nu niet zien."

Sterfgevallen

Ook het hoge aantal sterfgevallen in de afgelopen 24 uur is opmerkelijk. Vier in Leeuwarden, drie in Weststellingwerf en één in Súdwest-Fryslân. Volgens Hofstra is het lastig om daar een goede verklaring voor te vinden. "Het is inderdaad opvallend dat het er zo veel zijn, maar dat komt ook deels door de registratie. Ze kunnen ook van een paar dagen daarvoor zijn."

De sterfgevallen staan volgens Hofstra niet per se met elkaar in verband. "Dat durf ik zo niet te zeggen. We zien nu wel meer gevallen in de verpleeg- en verzorgingshuizen, maar ik kan zo niet zeggen of dit met een specifieke uitbraak te maken heeft.