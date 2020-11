Rotstergaasterwallen groeit en bloeit door recordwarmte

Een van de opvallende verschijningen in natuurgebied Rotstergaasterwallen zijn de wasplaten, vertelt boswachter Henk-Jan van der Veen. "Het is uniek dat die wasplaten hier nu massaal groeien. Je ziet met klimaatverandering dat die periode langzaamaan naar achteren opschuift. Zolang het nog vorstvrij blijft, blijven die paddenstoelen gewoon komen."

Ook knopenkruid is nog altijd veel te vinden in het veld. "Een zomerbloeier, die staat hier in juli volop te bloeien. Maar dit is ook weer zo'n voorbeeld van een verlengde bloei van een plant die het normaal van de zomer moet hebben."

Klimaatverandering

Klimaatverandering is niet per se slecht voor natuurgebieden, zegt Van der Veen. "We hebben te maken met natuur, klimaat is ook een onderdeel van de natuur. Daar hebben we op zich geen nadeel van, het hoort een beetje bij ons werk om ook bij deze omstandigheden door het veld te lopen en te kijken wat er nog groeit en bloeit."

Hoelang noch?

Volgens Van der Veen zijn paddenstoelen en planten als het knoopkruid misschien nog wel langer te vinden in het natuurgebied. "Hoe meer die temperatuur boven de tien graden blijft, hoe groter de kans is dat je paddenstoelen en dan met name de wasplaten hier kan zien bloeien."

Dat de temperatuur nu zo hoog is, komt volgens weerman Piet Paulusma door de zuidelijke stroming die warm weer meebrengt. Hij verwacht dat de temperatuur pas aan het einde van de maand flink naar beneden zal gaan.