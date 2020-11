Weg Munnekezijl zeven dagen na grote brand pas weer open voor verkeer

In de getroffen loods stonden kisten met aardappelen. Die hebben nog een tijd gesmeuld. Het lukte de brandweer niet het vuur te blussen met behulp van water of schuim. De kern van de brand was moeilijk bereikbaar. Daarom moesten de kisten elkaar worden getrokken. Een gespecialiseerd bedrijf is daar dagen mee bezig gewest. Daarbij kwam veel rook vrij die over de weg trok, Vanwege het slechte zicht moest de weg worden afgesloten.