Tilster krijgt werkstraf en rijontzegging vanwege rijden onder invloed

De Tilster draait ook op voor de schade aan de geparkeerde auto. De politierechter bepaalde dat het volledige bedrag - 3.400 euro - moet worden betaald.

De man was na een bezoek aan de kroeg in de auto gestapt. Een getuige zag hem wegrijden en hoorde even later een harde knal. De man was doorgereden.

Hij zei dat hij zich niets meer kan herinneren. Hij had meer dan vijf keer te veel gedronken. Hij zei dat hij thuis nog maar een paar borreltjes had gehad, maar dat geloofde de rechter niet.

De Tilster is zijn rijbewijs al zes maanden kwijt geweest. Het besluit van de rechter betekent dat hij het roze pasje nog eens zes maanden moet inleveren.