Pieter Weening krijgt geen nieuw contract bij wielrenploeg Trek Segafredo

Wielrenner Pieter Weening uit Harkema heeft geen nieuw contract gekregen van Trek Segafredo. De Amerikaanse ploeg maakte woensdag de selectie voor volgend jaar bekend. Daarin is wel plaats voor Bauke Mollema, maar niet voor de 39-jarige Pieter Weening. Weening reed dit jaar voor Trek Segafredo in de Ronde van Italië, maar moest na de vierde ronde afstappen. Hij raakte gewond toen hij over een bidon reed die op de weg was gevallen.