Herstelde Henk de Jong kiest voor zelfde opstelling in nieuwe topper

Henk de Jong is weer opgeknapt van de verkoudheid waar hij zondag last van had. Daardoor deed assistent-trainer Pascal Bosschaart de nabeschouwing van de wedstrijd tegen Almere City. De Jong: "Het was uit voorzorg. Ik had flink last van mijn keel en was verkouden. Ik wist dat het geen corona was, maar mijn jongen moeten het niet krijgen. Dus dan moet een ander het even doen."

"Groot compliment"

Het duel met koploper De Graafschap is een nieuwe topper. Het is ook een wedstrijd tussen de clubs die het afgelopen seizoen op plek één en twee stonden, toen het seizoen vanwege het coronavirus werd afgebroken. Nu staan ze op plek één en drie. "Beide clubs hebben een dikke klap gehad. Als je zien hoe we het nu doen, dan is het een groot compliment voor beide clubs."

De kracht van de Doetinchemmers zit 'm volgens de Cambuur-trainer met name in het fysieke. "Het is een geroutineerde ploeg, die fysiek sterk is. Met standaardsituaties zijn ze ook goed. Het wordt een gelijkwaardige wedstrijd, waarin de beste zal winnen."