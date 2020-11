Bibliotheek Hurdegaryp wordt opgeheven: "Erg jammer voor de kinderen"

"De bibiotheek heeft een andere functie gekregen", zegt Wilma Quarré van het bibliotheekwerk. "Van een boekenbibliotheek is het een maatschappelijke bibiotheek geworden. Bezoekers kunnen er terecht voor een cursus of een spreekuur. Dat is minstens zo belangrijk als de uitleen."

Taken zoals het stimuleren van lezen en omgaan met media worden verplaatst naar de scholen. Daar zal de bibliotheek nog wel een rol spelen.

Digitale boeken

De toegenomen populariteit van e-boeken is ook een reden voor de sluiting. Mensen lezen tegenwoordig veel e-boeken. "Het is te duur om een gebouw met boeken in stand te houden." Quarré verklaart de sluiting van het filiaal in Hurdegaryp met regionale spreiding. Op 6 km afstand zijn twee bibliotheken te vinden, te weten in Burgum en in Gytsjerk.

"Jammer voor de kinderen"

De inwoners van Hurdegaryp zijn niet blij met de slutiing van de bibliotheek:

"Ik hoef niet elke dag een boek, maar ik vind dit niet leuk. Heel erg jammer. Fijn dat je niet ver weg hoefde mei de auto. Voor de kinderen is het erg jammer", zijn enkele reactes die Omrop Fryslân opving.

Quarré begrijpt de onvrede in het dorp. "Wij vinden het ook erg jammer."

Ontmoetingsplek met leestafel

Tytsjerksteradiel concentreert de activiteiten nu in de bibliotheken van Burgum en Gytsjerk. Mogelijk blijft er in Hurdegaryp een ontmoetingsplek met leestafel over.