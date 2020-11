Harkemase Boys mag niet verder in beker: "Dit is een grote sportieve teleurstelling"

Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB, baalt ervan de de amateurclubs dit seizoen niet mee mee kunnen doen aan de beker. "Het is juist de charme van het bekertoernooi dat amateurclubs zich ten koste van profclubs als cupfighters kunnen ontpoppen."

Ook Harkemase Boys-voorzitter Sipper Heeringa vindt het jammer. "We hadden het al een beetje verwacht, maar het blijft een grote sportieve teleurstelling."

Financiële vergoeding

Het startgeld voor de wedstrijd tegen Kozakken Boys wordt wel door de KNVB vergoed. Het geld voor de volgende ronden wordt onder de 26 amateurclubs die nog in het toernooi zaten verdeeld.

"Het voordeel is, de KNVB heeft wel naar onze lobby's geluisterd waardoor er wel een vergoeding tegenover staat", vertelt Heeringa. "De wedstrijdgelden die uitgedeeld worden zijn verdeeld over de 26 ploegen. Het startgeld voor deze ronde is tienduizend, voor de volgende ronde is het twintigduizend. Dat wordt nu gemiddeld."

Halve competitie

Heeringa heeft wel begrip voor de beslissing van de KNVB maar hij had liever dat de bond had gekozen voor een halve competitie voor de amateurs, zodat er meer ruimte voor de beker was. "Ik heb ook wel geopperd om het toch nog leuk te maken. Meedoen in de top en het bekervoetbal maakt het spannend."

Hoewel het bekervoetbal dus niet doorgaat, hoopt Heeringa nog altijd op de halve competitie. "Een complete competitie uitvoetballen is teveel belasting. Het zou mooi zijn als je een halve competitie maakt en op het einde van het seizoen wel om promotie en degradatie speelt, dan spelen de nummers twee en drie ook nog ergens om."

Wanneer kan het amateurvoetbal weer los?

Wanneer de gewone competitie weer kan beginnen, is nog altijd niet duidelijk. "Het zou heel mooi zijn dat we halverwege januari kunnen beginnen en in mei zeggen: 'he, alle wedstrijden zijn klaar.' Daar geloof ik ook nog niet in, maar je weet het niet."

Heeringa verwacht dat het lastig wordt om de hele competitie nog uit te spelen. "Harkemase Boys moet nog 31 wedstrijden spelen, hoe moet je dat in vredesnaam hebben in 22 zaterdagen?"