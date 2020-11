PvdA: zorgen over granuliet niet voorbij, Wetterskip moet beter communiceren

Henni van Asten van de PvdA ergert zich flink aan de communicatie vanuit Wetterskip Fryslân. "Ik heb gisteren in de vergadering van het algemeen bestuur begrepen dat er geen persbericht komt. Ik heb er nadrukkelijk naar gevraagd. Want mensen in Fryslân zijn ongerust over het granulietgebruik. Men zit te vissen naast het water en wil weten wat voor rotzooi er in het water terechtkomt. En terecht natuurlijk. Ik vind dat het Wetterskip veel nadrukkelijker naar buiten moet brengen wat ze doen en dat ze nu gestopt zijn. Dat willen ze niet doen en daar ben ik eigenlijk wel boos over."

Zorgen over de langere termijn

Daarom zijn haar zorgen nog niet weggenomen. "Ik ben wel blij dat het Wetterskip heeft besloten om het niet meer te gebruiken. Maar het zit er nog steeds en we weten de effecten nog niet. Dat betekent dat er goed onderzoek moet worden gedaan naar de effecten, tot die tijd ben ik nog bezorgd. We wachten op het onderzoek in de Betuwe, we moeten kijken of de uitkomsten ook voor de Friese situatie gelden. Ik denk zelf van niet, maar dat zou nader onderzoek vragen."

Wetterskip Fryslân zegt dat het wel mee zal vallen en dat het granuliet niet snel in het water terecht zal komen. "Maar op de langere termijn zou dat misschien wel kunnen. Wij zullen het daarom als PvdA bij het Wetterskip en gemeente Heerenveen deze kwestie in de gaten houden."