Mini-replica van het zwaard van Grutte Pier: 18 karaat goud en 500 diamantjes

Van der Wal is de enige meestergoudsmit van de provincie en heeft de replica in zijn vrije uurtjes gemaakt. In 2020 is de Friese volksheld Grutte Pier 500 jaar dood. Voor Van der Wal was het een mooie aanleiding om het zwaard te maken. Hij heeft contact opgenomen met het Fries Museum om de precieze maten op te meten. Onder begeleiding heeft hij foto's gemaakt en het echte zwaard gemeten.

Het gouden zwaardje is tien keer kleiner dan het origineel: 21 centimeter. Op de greep zitten 500 diamantjes, één voor elk sterfjaar. Van der Wal eert de Friese volksheld met het zwaard, dat hij in zijn winkel tentoonstelt.