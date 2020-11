Inloophuizen kankercentrum De Skulp in financiële nood door corona

De inloophuizen van De Skulp krijgen nu veel minder geld. De Skulp heeft op dit moment inloophuizen in Drachten en Heerenveen, maar er komen volgend jaar ook huizen in Sneek en Leeuwarden. "Het inloophuis is een onmisbare plek voor mensen die te maken hebben met kanker. Daar waar het in het ziekenhuis draait om het fysieke herstel, zorgt het inloophuis voor de emotionele nazorg. Het is een plek om thuis te komen, een verhaal te delen en een luisterend oor te vinden," schrijft de organisatie.

Actie

Om de SkulpCafé's te helpen wordt er met KWF en IPSO een actie georganiseerd. Zo worden er mondkapjes gemaakt met het logo van De Skulp erop, om zo geld in te zamelen.