Flyers-speler Brent Janssen twijfelt over vervolg ijshockeycarrière

Een van de laatste wedstrijden van Janssen was de strijd om het Nederlands kampioenschap. In een uitverkocht Thialf wonnen de UNIS Flyers begin maart de finale tegen Den Haag met 4-2. In januari haalden ze de bekerfinale ook al binnen, door met 5-2 te winnen van Nijmegen.

"Nu staat de boel stil"

Toen in maart de play-offs om de BeNe-League titel zouden beginnen, werd door het coronavirus het seizoen onmiddellijk afgebroken en niet meer ingehaald. "Nu staat de boel stil. We staan af en toe wel op het ijs, maar geen wedstrijden", verzucht Janssen.

Omdat het afgelopen jaar zo goed gin, was Janssen nog wel enthousiast om door te gaan. Door het gebrek aan wedstrijden is het plezier er nu wat van af. "Ja, je wilt prijzen pakken en dat zat er ieder jaar ook wel echt in. Helaas is dat nu een beetje ten einde gekomen."