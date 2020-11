Ook de ChristenUnie neemt Lelylijn op in verkiezingsprogramma

Volgens de ChristenUnie is het aanleggen van de Lelylijn haalbaar, betaalbaar en scheelt het flink wat reistijd. De afgelopen jaren heeft de partij met een motie al om onderzoek gevraagd.

"Ik hoop dat we deze spoorverbinding zo spoedig mogelijk kunnen realiseren, daarom moet er in een nieuwe kabinetsperiode worden gezorgd dat de benodigde middelen hiervoor worden bestemd. Laten we daarbij ook kijken naar het groeifonds," laat Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf weten.